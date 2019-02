Wiebke Rodick jetzt im Vorstand

Jahreshauptversammlung des Radsportclubs

RC Blau-Gelb Langenhagen. Da waren auch die männlichen Clubmitglieder begeistert, als sich zur Vorstandswahl Wiebke Rodick als Kandidatin zur Verfügung stellte und einstimmig gewählt wurde. Sie ist nun das dritte weibliche Vorstandsmitglied, was sicher vorbildlich und eher selten in einem Radsportverein ist.In der sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung des RC Blau-Gelb berichtete der Vorsitzende Klaus Tast von einer erfolgreichen Saison 2018 mit ihren Höhepunkten in der Veranstaltung des traditionellen Radtourenfahrens (RTF) und der Deutschen U17-Meisterschaft im Einzelzeitfahren in Kaltenweide. Diese Meisterschaft werden die Blau-Gelben auf Bitte des Bund Deutscher Radfahrer auch in den nächsten Jahren austragen. Gelobt wurden auch die Winterveranstaltung „Fit for Fun“ und das Wanderfahren.Nach den Berichten der Fachwarte wurde bis auf eine Position der Vorstand wieder gewählt. Ihm gehören an: erster Vorsitzender Klaus Tast, zweiter Vorsitzender Hendrik Eggers, Schatzmeister Dirk Nielen, Schriftführerin Wiebke Rodieck, Sportlicher Leiter und Pressewart Philipp Ulke, Sozialwartin Sigrid Tast, RTF-Fachwart Uwe Kramer, Fachwart Wandersport Günter Hansen und Jugendwartin Janine Köbe, zugleich Hausmeisterin zusammen mit ihrem Mann Markus.Ein Sonderlob erhielt Trainer Marcin Latussek, der seine Schützlinge vorbildlich betreut. Er hielt sich zuvor mit den Nachwuchsfahrerinnen und -fahrern zu einem fünfägigen Trainingslager auf der Radrennbahn und auf den Straßen in Frankfurt/Oder auf. Nicht dabei war Silas Kuschla, der noch zu einigen Crossrennen im Matsch von Belgien unterwegs war und dort einen sechsten, eine vierten und einen Podestplatz gegen starke internationale Konkurrenz errang.Das Team der „Radsportfördergruppe Blau-Gelb Team SWISS-O-PAR“ steht in den Startlöchern zur neuen Radsportsaison, die bereits mit einem Cross-Touren-Fahren (CTF) im Januar in Langenhagen begann und im März seine Fortsetzung findet.Foto: Der neue Vorstand mit Ehrenvorsitzenden Walter Euhus odervon lks.: Dirk Nielen, Uwe Kramer, Günter Hansen, Philipp Ulke, Klaus Tast, Hendrik Eggers, Walter Euhus (Ehrenvorsitzender), Janine Köbe, Sigrid Tast, Wiebke Rodieck