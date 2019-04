Osterfrühstück der AWO Godshorn überzeugte

AWO Godshorn. Das Osterfrühstück der AWO Godshorn war wirklich sehenswert. Das Team hatte schon am Freitagabend mit den Vorbereitungen begonnen. Am Sonnabendmorgen um 6 Uhr fingen die Frauen an, das Frühstück vorzubereiten. Was den 48 Teilnehmern dann am Buffet geboten wurde, hätte einem Sternehotel in nichts nachgestanden. Es ist ja bekannt, dass das Auge mit isst. Alle Teilnehmer waren sich einig: dem Team gebührt großes Lob für diese Leistung.