Willem im Glück

Junger Judoka des VfB gewinnt Preis

VfB Langenhagen. Die beiden letzten Monate des vergangenen Jahres hatten die Judoka des VfB Langenhagen für eine ganz besondere Aktion reserviert: Judoka werben Judoka. Wer ein neues Mitglied mit in die Judosparte bringt, nimmt an einer Verlosung teil. Viele Vereinsmitglieder nahmen an der Aktion teil und so freut sich die Judosparte über den Mitgliederzuwachs. Im neuen Jahr wurde dann der großen Ziehung entgegengefiebert. Mitte Februar war es dann endlich so weit: Die Glücksfee Alexandra zog den Gewinner. Noch am gleichen Abend konnte sich ein überglücklicher Willem Thiemann für einen Hauptgewinn entscheiden. Schon beim nächsten Training hielt er gefeiert von seiner Familie und seiner Trainingsgruppe seine neue, gelbe Switch in den Händen.Wer auf viel Spaß beim Training hatund darüber hinaus, der sollte einfach mal zum Schnuppertraining kommen. Mehr Infos auf der Vereinshomepage www.vfb-langenhagen.de.