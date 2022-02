Winterspaziergang der NVL

Der Vogel des Jahres 2022 wird im nächsten Vortrag vorgestellt

NVL. 25 Mitglieder und weitere Interessierte begrüßte die Naturkundliche Vereinigung Langenhagen (NVL) zu ihrem Winterspaziergang Anfang Februar. Auf dem Herrendamm, der seinen Namen erhielt, weil auf ihm früher Torf zum Beheizen der Gewächshäuser in Herrenhausen transportiert worden ist, ging es bei ruhigem Wetter an den Rand des Moores und von dort zum Südturm des Bissendorfer Moores. Unterwegs erfuhren die Teilnehmen allerlei zu den Bäumen am Wegesrand und den Unterschied zwischen einem Nieder- und einem Hochmoor. Am Südturm angekommen, konnte man sich von den bereits entkusselten Flächen überzeugen. Außerdem wurde erklärt, wie zukünftig das erneute Zuwachsen der bereits freigelegten Moorflächen verhindert werden soll. Bevor das Abfließen des Wassers aus den Vorflutern gestoppt werden kann, muss ein neuer Zufluss zu der Auter, einem Nebenfluss der Leine, gebaut werden. Dies geschieht im Rahmen des „Life-Projektes“ der Hannoverschen Moorgeest.Der Vereinsvorsitzendes der NVL zitierte aus dem Langenhagener Moorbüchlein, was einst Annette von Droste-Hülshoff und Hermann Löns über das Moor geschrieben hatten.Nach dem Erklimmen des Südturms hatten die Teilnehmenden einen schönen Blick auf den Muswillensee. Das laut einer Sage darin versunkenen Schloss konnte verständlicherweise nicht gesichtet werden. Einige Teilnehmer erzählten jedoch, dass sie dort als Kind gebadet hätten oder dass man früher auf direktem Weg über die Moorfläche auf die anderen Seite des Moores gelangen konnte.Nach zweieinhalb Stunden Wanderung ging dieser schöne Spaziergang wieder am Parkplatz des Herrendamms angekommen, zu Ende. Zufälligerweise traf man dort noch auf das Kaltenweider Rückepferd mit seinem schmuckvollen Zaumzeug, was bei vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern großes Erstaunen hervorrief.Für Mittwoch, 9.März, lädt die NVL zu einem Vortrag von Gunther Halle zu dem Vogel des Jahres 2022, dem Wiedehopf, ein. Diese kostenfreie Veranstaltung beginnt im Wasserturm im Eichenpark um 19.30 Uhr. Um Anmeldung unter Telefon (0511) 73 19 59 wird gebeten. Der im Jahresprogramm der NVL angekündigte Vortrag über die Kanareninsel El Hierro muss entfallen.