Zweimal 50 Jahre

Mitgliederversammlung des DRK Krähenwinkel

DRK Krähenwinkel. In diesem Jahr war es trotz Corona wieder möglich. Unter Einhaltung der 3G-Regeln begrüßte der erste Vorsitzende des DRK Krähenwinkel, Horst Waldfried, dieMitglieder im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel. Martina Rust, Präsidentin der DRK-Region Hannover und Steffen Hunger, Ortsbürgermeister von Krähenwinkel, nahmen an der Veranstaltung teil. Neben dem Kassenbericht und der Entlastung des Vorstands stand der Tagesordnungspunkt Ehrungen auf dem Programm. So zeichnete der DRK-Ortsverein Krähenwinkel einige Mitglieder für zehnjährige, 25-jährige und 50-jährige Mitgliedschaft aus.