1,5 Millionen Euro fließen

Pieper und von Danwitz: „Für unsere Sportstätten"

Heidekreis. Über 1,5 Millionen Euro erhält der Heidekreis aus dem Sportstättensanierungsprogramm. Das teilten die CDU-Landtagsabgeordneten Gudrun Pieper und Dr. Karl-Ludwig von Danwitz mit. In diesem Jahr fördert das Innenministerium wieder die Sanierung zahlreicher Sporthallen, Schwimmsportstätten, Spielfelder und Laufbahnen in ganz Niedersachsen. 2020 stehen dafür Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 24 Millionen Euro zur Verfügung. Ein Teil dieses Geldes landet auch im Heidekreis und sorgt für einen Schub bei geplanten Sanierungen und Modernisierungen. Der ursprüngliche Termin für die Abgabe von Anträgen war der 31. März 2020. Dieser wurde jedoch aufgrund der Corona-Pandemie auf den 30. April 2020 verschoben.Im Einzelnen werden diese Maßnahmen im Heidekreis gefördert:Für die Turnhallensanierung an der Grundschule am Markt in Walsrode gibt es 400.000 Euro Förderung vom Land. Die Schulsporthalle Wietzendorf bekommt 390.432 Euro. Soltau kann sich über 400.000 Euro für die BBS Sporthalle und 204.379 Euro für die Sanierung der Turnhalle an der Hermann-Billung Grundschule freuen. Außerdem erhält Neuenkirchen für die energetische Sanierung der kleinen Sporthalle 149.192 Euro.„Wir freuen uns über die finanzielle Unterstützung zur Sanierung unserer Sporthallen“, erklären die beiden Abgeordneten. „Auch in diesem Jahr zeigt sich, dass es die richtige Entscheidung der Landesregierung gewesen ist, das Sportstättensanierungsprogramm ins Leben zu rufen. Es ist ein wichtiges Signal an den Breitensport in unserer Region und hilft dabei, die Finanzierungslücken zu schließen.“ Anträge für die Jahre ab 2021 können bereits jetzt gestellt werden. Der nächste Antragsstichtag ist der 31. März 2021.