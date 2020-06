Antikörper der Aujeszkyschen Krankheit

Erneuter Befund vbei einem Wildschwein im Heidekreis

Bei einer routinemäßigen Untersuchung von Wildschweinblutproben im Rahmen dessogenannten Wildschwein-Monitorings wurden bei einem Überläufer aus dem Raum Soltau Antikörper gegen das Virus der Aujeszkyschen Krankheit (AK) durch dasVeterinärinstitut des LAVES in Hannover am 11. Juni 2020 amtlich nachgewiesenAuch dieser Antikörperbefund zeigt, dass der Frischling Kontakt mit dem nach demungarischen Tierarzt Aladar Aujeszky benannten Virus hatte. Ähnliche Befunde bei Wild-schweinen wurden in der Vergangenheit bereits in angrenzenden Landkreisen, wieUelzen und Celle erhoben. Die AK ist eine weltweit verbreitete, virusbedingte und hochan-steckende Allgemeinerkrankung vieler Säugetierarten, wobei das Schwein der Hauptwirt ist. Wildschweine können sich ebenfalls infizieren. Nur Primaten und Pferdeartigegelten als resistent, der Mensch ist nicht betroffen. Bis 2018 wurde diese Schweine-erkrankung weder bei Haus- noch bei Wildschweinen im Heidekreis nachgewiesen. In den Jahren 2015 bis 2018 sind im Heidekreis insgesamt 1140 Wildschweineblutproben mit ne-gativem Ergebnis auf AK untersucht worden. Allein im letzten Jahr wurden 456 Proben un-tersucht, wovon insgesamt vier Proben mit den Antikörpern der Aujeszkyschen Krankheit versehen waren. Im Jahr 2020 ist es der zweite Befund. Die Feststellung der AK bei Wild-schweinen ist weder anzeige- noch meldepflichtig und wird daher aus recht-licher Sicht, im Gegensatz zur Feststellung der AK bei Hausschweinen, nicht als Tier-seuchenausbruch bewertet. Dennoch stellt das Vorkommen der Erkrankung eine potentielle Bedrohung für die Hausschweinebestände und Haustiere, besonders Hunde, dar. Das Veterinäramt des Heidekreises fordert daher alle Schweinehalterinnen und Schweinehalter verstärkt auf, die bekannten Biosicherheitsmaßnahmen strikt einzuhalten. Jägerinnen und Jägern wird dringend empfohlen, kein Aufbruch von Wildschweinen an Hunde zu verfüttern.Zukünftig wird der Heidekreis nur noch über die Homepage unter www.heidekreis.de/tierseuchenbekämpfung über die aktuelle Entwicklung der AKberichten.