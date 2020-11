ASB unterstützt Kreis

Hilfe für das Gesundheitsamt

Heidekreis.Das Gesundheitsamt des Heidekreises hat seit dem 2. November 2020 bei der Kontaktnachverfolgung tatkräftige Unterstützung von einem Team, bestehend aus neun ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des Kreisverbandes Heidekreis desArbeiter Samariter Bundes (ASB). Die Kontaktnachverfolgung ist nach wie voreines der wichtigsten Hilfsmittel zur Unterbrechung der Infektionsketten und somit zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus.Der ASB Kreisverband Heidekreis nimmt die Aufgabe in seinen Räumlichkeiten in Walsrode wahr. Das Team ist werktäglich, aber auch am Samstag aktiv. Um die Besetzung mit neun Helferinnen und Helfern dauerhaft sicherzustellen, gehören dem Team insgesamt 31 Personen an, die diese Aufgabe allesamt ehrenamtlich wahrnehmen und hierzu von ihren Arbeitgebern freigestellt werden. Zudem wird auch ein Großteil der Freizeit hierfür aufgewendet. Diese Personen haben eine Online-Schulung durchlaufen. Im Anschluss daran wurden Multiplikatoren durch das Gesundheitsamt des Heidekreises ausgebildet. Auch steht dem Kontaktnachverfolgungsteam jederzeit eine Ansprechperson des Gesundheitsamts Heidekreis zur Seite, die Fragen beantwortet und überdies eine laufende Fortbildung gewährleistet.Das Kontaktnachverfolgungsteam wurde durch die Fachgruppe Brand- undKatastrophenschutz, Rettungsdienst des Heidekreises in Zusammenarbeit mit dem ASB Kreisverband Heidekreis nach den Vorgaben des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport aufgebaut, wonach jeder Landkreis in Niedersachsen ein solches mobiles Kontaktnachverfolgungsteam aufstellen muss. Sollte das Team nicht mehr im eigenen Landkreis benötigt werden, kann es nieder-sachsenweit auf Anforderung des Landes zum Einsatz kommen.Der Landkreis bedankt sich bei den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des ASB, die mit ihrer wertvollen Hilfe die Kontaktnachverfolgungweiterhin gewährleisten. Der Dank gebührt aber insbesondere auch den Arbeit-gebern der Ehrenamtlichen, die ihre Beschäftigten für diese wichtige Aufgabefreistellen und damit ebenso einen großen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten.