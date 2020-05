Erneuerung der Fahrbahnmarkierungen

Arbeiten noch bis 26. Juni auf A 7 und A 27

Heidekreis. Auf den Autobahnen A7 und A27 wird im Bereich der Landkreise Verden und Hei- dekreis die zum Teil abgängige Fahrbahnmarkierung erneuert. Die Arbeiten haben am Montag begonnen und sind bis 26. Juni vorgesehen. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit. Die Arbeiten im Zuge der A7 finden ausschließlich in den Nachtstunden statt. Hierbei kann es zu Einschränkungen des Verkehrs kommen, des Weiteren ist mit kurzzeitigen Sperrungen der Anschlussstellen Westenholz sowie Schwarmstedt zu rechnen. Im Bereich der A27 erfolgen die Arbeiten am Tage. Hier ist ebenfalls mit Einschränkungen des Verkehrs zu rechnen und die Anschlussstellen Achim-Nord, Achim-Ost sowie Verden-Nord und Verden-Ost können von kurzzeitigen Sperrungen betroffen sein. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, der aufgestellten Beschilderung zu folgen. Der Geschäftsbereich Verden der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr dankt allen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bittet gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.