FloraFarm erwartet sehr gute Ginsengernte

Bockhorn. Herbstlich ist es geworden und so verwundert es nicht, dass auf der FloraFarm in Walsrode rege Betriebsamkeit herrscht – die Ginsengernte steht an. Noch laufen die Vorbereitungsarbeiten, wie der Abbau der Schattenfolien, aber etwa ab Mitte Oktober ist es dann soweit: Die sechs Jahre gereiften Ginsengwurzeln werden mit viel Handarbeit und eigens entwickelten Gerätschaften aus der Erde geholt. Ginsengexpertin Gesine Wischmann ist sich sicher: „Das trockene Wetter hat den Pflanzen gut getan und so erwarten wir eine gute Ernte, die sowohl hinsichtlich der Menge, als auch der Wurzelgüte unsere Erwartungen übertreffen wird. Aufgrund der langen Reifezeit weiß man ja nie so genau, was einem zur Erntezeit bevorsteht. Die Wurzeln sind über eine lange Zeit in der Erde verborgen und den Witterungsverhältnissen ausgesetzt – nur die notwendige Beschattung ist für die empfindliche Pflanze garantiert.“ Ginseng galt schon vor 2000 Jahren als bewährtes Mittel, um den Körper zu stärken. Wissenschaftliche Studien belegen inzwischen regelmäßig weitere Wirkungen der Heilpflanze, die neue Anwendungsgebiete erschließen.„Gerade in diesen Zeiten,“ so Gesine Wischmann, „können wir reichlich Wurzelnachschub gut gebrauchen, um das Lager wieder zu füllen. Die natürliche Wirkkraft von Ginseng wird jetzt vielfach genutzt, um die Abwehrkräfte zu stärken. Die gestiegene Nachfrage freut mich einerseits sehr, aber auf Dauer kommen wir mit unserer vorhandenen Anbaufläche an unsere Grenzen. Alleine ist das kaum noch zu schaffen und so möchte ich gern neue Partner für den Ginsenganbau gewinnen.“Nach der eigentlichen Ernte stehen noch weitere Arbeitsschritte an: Die Wurzeln werden gewaschen, sortiert und danach für einige Zeit getrocknet, bevor die eigentliche Verarbeitung zu Kapseln oder Kosmetik in Zusammenarbeit mit deutschen Partnerunternehmen folgt.So erfordert nicht nur der Anbau der „Menschenwurzel“ in den Ginseng-Gärten Geduld, auch bis das fertige Produkt im Ladenregal steht, dauert es seine Zeit. Gut Ding will eben Weile haben.