Fördermittel-Beratung

Angebot der Wirtschaftsförderung Heidekreis und der NBank

Heidekreis. Die Veranstaltungsreihe geht weiter: Die Wirtschaftsförderung des Heidekreises bietet gemeinsam mit der Investitions- und Förderbank des Landes Niedersachsen (NBank) den nächsten Beratungstag zu öffentlichen Fördermitteln an. Unternehmer sowie Gründerinnen und Gründer sind eingeladen, ihr Vorhaben in einem persönlichen Einzelgespräch einer Beraterin der NBank vorzustellen und Fragen rund um Förderprogramme, Finanzierungswege und die erforderlichen Antragsunterlagen zu klären. Informiert wird über aktuelle Programme wie zum Beispiel aus den Bereichen Investition, Innovation, Digitalisierung, Qualifikation, Energie und Umwelt sowie Gründung.Der nächste Sprechtag findet statt am Dienstag, 8. Juni, zwischen 9.30 und 13.30 Uhr digital via Zoom. Das Angebot ist kostenfrei. Eine vorherige Terminabsprache ist erforderlich. Für weitere Informationen und eine Anmeldung steht Christina Reissmann telefonisch unter der Nummer (0 51 91) 970-673 oder per E-Mail unter c.reissmann@heidekreis.de gerne zur Verfügung.