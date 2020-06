Fördermittel für Heidekreis

Zinke begrüßt Landesförderung ausdrücklich

Heidekreis. SPD-Bauminister Olaf Lies hat am Mittwoch das Städtebauförderungsprogramm 2020 präsentiert. Mit den Fördermitteln unterstützt das Land dieses Jahr insgesamt 202 Fördermaßnahmen der Kommunen. Zusammen mit dem kommunalen Eigenanteil und den sogenannten zweckgebundenen Einnahmen können damit Investitionen in Höhe von rund 178,5 Millionen Euro in Niedersachsen umgesetzt werden. „Die Landesregierung steht auch in der aktuellen Situation an der Seite der Kommunen und der Bauwirtschaft. Gerade in dieser schwierigen Phase ist die Bauwirtschaft ein wichtiger Konjunkturmotor. Mit der Städtebauförderung setzen wir zudem ein Zeichen für Solidarität und Zusammenhalt. Wir sind als Land ein verlässlicher Partner“, so Bauminister Lies. Der SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Zinke aus Walsrode begrüßt die Förderung des Landes ausdrücklich: „Auf weiterhin hohem Niveau investiert die SPD-geführte Landesregierung in den gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in unserem Bundesland, stärkt Stadtkerne sowie Stadtzentren und investiert in die Infrastruktur in urbanen und ländlichen Regionen.“Auch den Städten und Kommunen im Heidekreis kommen die Fördermaßnahmen des Landes zugute. „Im Umfang von 2.958.000 EUR profitieren auch im Heidekreis die Kommunen von der Städtebauförderung. „Erfreulich ist, dass die Förderungen quer über den Heidekreis, in verschiedene Projekte fließen. So kommen für den Bereich lebendige Zentren 230.000 Euro nach Bad Fallingbostel, insgesamt 190.000 Euro nach Neuenkirchen und Schneverdingen, 523.000 Euro nach Rethem und 500.000 Euro nach Walsrode. Für den Bereich Wachstum und nachhaltige Erneuerung kommen dann nochmals 675.000 Euro für das Projekt Weinberg und 840.000 Euro für das Projekt Wiethop nach Bad Fallingbostel", schildert Sebastian Zinke und hebt die Bedeutung der Projekte im Heidekreis hervor, dessen Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm stammen.Die SPD-Landtagsfraktion setzt sich auch in der zweiten Hälfte der Wahlperiode für die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in städtischen und ländlichen Räumen ein. „Dabei sind Investitionen wie durch das Städtebauförderprogramm wichtige Instrumente, um den Zusammenhalt in unserem Land zu stärken. Wir werden uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten weiter für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum einsetzen. Bis zum Jahr 2030 wollen wir in Niedersachsen alleine 40.000 neue Wohnungen schaffen!“, so der Abgeordnete Sebastian Zinke weiter.