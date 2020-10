Förderung von Medizinern im Heidekreis bringt erste Erfolge

Heidekreis. In der jngsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses des Heidekreises berichteten Lea Verwohlt von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) mit Sitz in Verden und Anke von Fintel, Mitarbeiterin der Fachgruppe Kreisentwicklung und Wirtschaft des Heidekreises, über die Förderprogramme des Heidekreises von Medizinern und die derzeitige ärztliche Versorgung im Landkreis. Fakt ist: „Der Heidekreis steht im Bezirk der KVN Verden gut da und hat eine stabile ärztliche Versorgung“, so Lea Verwohlt.Lea Verwohlt belegte ihre Aussage mit entsprechenden Zahlen. Insbesondere in Munster haben sie sich bezüglich der hausärztlichen Versorgung deutlich verbessert. Hier ist ein Grad der hausärztlichen Versorgung von 106,4 Prozent festzustellen, im Planungsbereich Soltau von 91,7 Prozent und im Planungsbereich Walsrode von 95,3 Prozent. Fernerhaben sich die tätigen Hausärztinnen und Hausärzte im Heidekreis verjüngt. DerVersorgungsgrad von Facharztpraxen liegt inzwischen im gesamten Landkreis über 100 Prozent. Auch sei die Versorgung dezentral, sodass in der Regel keine weiten Wegezurückzulegen seien. Darüber hinaus habe sich die Anzahl der Weiterbildungen zuAllgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmedizinern deutlich erhöht. Die Förderung, die seit 1. Januar 2019 vom Heidekreis gewährt werde, zeige damit erste Erfolge. „Mit den Zahlen kann der Heidekreis zufrieden sein“ führte Lea Verwohlt aus. Die Förderung„Frischer Wind in der Landluft“ richtet sich an Mediziner und Medizinerinnen in Ausbildung und an Haus- und Fachärztinnen und -ärzte, die sich niederlassen wollen. Allein imBereich der Niederlassungen waren seit dem 1. Januar 2019 20 Antragseingänge zuverzeichnen.