Grüne Hausnummer 2022: Jetzt bewerben!

Auszeichnung für energieeffizientes Bauen und Sanieren endet am 30. Juni

Schwarmstedt. Nach den erfolgreichen Vergaben der „Grünen Hausnummer“ in den letzten sechs Jahren ist die neue Runde der Auszeichnungskampagne im Heidekreis gestartet. Gesucht werden Hauseigentümer*innen deren Neubau mindestens als KfW Effizienzhaus 40 fertiggestellt wurde oder die ihren Altbau durch Sanierungsmaßnahmen auf ein KfW Effizienzhausniveau gebracht bzw. wirksame Einzelmaßnahmen nach dem 1. Oktober 2009 durchgeführt haben.Die grüne Hausnummer ist eine Auszeichnung der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen in Kooperation mit der Energieagentur Heidekreis. Die ausgezeichneten Hauseigentümer*innen erhalten eine individuelle "Grüne Hausnummer", die am Eigenheim angebracht werden kann sowie eine Urkunde für ihr vorbildliches Engagement. Darüber hinaus darf sich einer oder eine der glücklichen Teilnehmenden über einen Geldpreis in Höhe von 500 Euro freuen. „Klimaschutz geht uns alle an, denn die Folgen des Klimawandels werden zunehmend Auswirkungen auf unseren Alltag haben. Zusätzlich werden die gesetzlichen Vorgaben in den kommenden Jahren verschärft. Wer vor Ort sieht, dass Wohnen nicht zwingend mit einem hohen Energieverbrauch einhergehen muss, sieht das eigene Haus vielleicht mit anderen Augen und denkt über eine Sanierung nach oder bekommt neue Ideen für den Hausbau.“ so Theresa Weinsziehr, Leiterin der Energieagentur Heidekreis.Die bisherige Erfolgsbilanz und die ausgezeichneten Haushalte finden Sieauf der Webseite der Energieagentur Heidekreis (www.energieagentur-heidekreis.de) sowie weitere Informationen zur aktuellen Bewerbungsrunde. Die Bewerbungsbögen können direkt heruntergeladen werden. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme zur Energieagentur per Telefon (05162/9856298) oder E-Mail (info@energieagentur-heidekreis.de) möglich. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2022.