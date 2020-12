Informationen über Radio, Internet und BIWAPP

Unterrichtsausall bei extremen Witterungenbedingungen

Heidekreis. Wenn im Winter mit extremen Witterungs- und Straßenverhältnissen gerechnetwerden muss, sind davon auch immer die Schulwege betroffen. Ist die Sicherheit der Schulwege und die Schülerbeförderung nicht mehr gewährleistet, wird der Unterrichtsausfall angeordnet. Damit soll verhindert werden, dass Schülerinnen und Schüler trotz vorliegender Gefahrensituationen den Schulweg zurücklegen. Die Entscheidung, den Schulunterricht und die Schülerbeförderung ausfallen zu lassen, ist im Wesentlichen abhängig von den Straßenverhältnissen und davon, ob die Verkehrsunternehmen den öffentlichen Personennahverkehr aufrecht-erhalten können. Die Entscheidung über einen Schulausfall trifft der Heidekreis in der Regel gegen 5 Uhr morgens des jeweiligen Schultages. Anschließend wird folgendes veran-lasst:• Der Schulausfall wird an die Polizeidirektion Lüneburg gemeldet, diewiederum die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen einschal-tet.Unter www.vmz-niedersachsen.de, Rubrik „Tipps und Infos“ - Stichwort„Schul- und Unterrichtsausfälle“, wird ausführlich informiert.• Die Bürger-Informations- und Warn-App (BIWAPP) wird aktualisiert. Die App kann kostenfrei auf Smartphones mit den Betriebssystemen iOS undAndroid heruntergeladen werden. Informationen zum Download und denEinstellungen sind unter www.biwapp.de/heidekreis abrufbar.• Auf der Homepage des Heidekreises wird ein entsprechender Hinweisangezeigt. • Die regionalen Rundfunksender geben den Unterrichtsausfall zusammen mit den Verkehrshinweisen nach den Nachrichten bekannt.Landrat Manfred Ostermann appelliert an die Eigenverantwortung derErziehungsberechtigten. Sofern diese eine Gefährdung ihrer Kinder auf dem Schulweg durch extreme Witterungsverhältnisse befürchten, können sie ihre Kinder zu Hause behalten oder sie vorzeitig vom Unterricht abholen, selbst wenn kein ge-nereller Unterrichtsausfall durch den Heidekreis angeordnet worden ist. Wenn vom Landkreis ein Unterrichtsausfall angeordnet wurde, werden die Schulen die Aufsichtspflicht für die Schülerinnen und Schüler gewährleisten, die trotz des Unterrichtsausfalls zur Schule kommen.Diese Informationen stehen auch auf der Homepage des Heidekreises unter www.heidekreis.de/schulausfall. Ebenso die QR-Codes zum Herunterladen derBIWAPP.