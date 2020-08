Klingbeil traf sich mit Mariana Warnke

18-jährige Schülerin aus Soltau im Rahmen des PPP in Amerika

Heidekreis. Hinter Mariana Christa Warnke liegen aufregende Wochen. Die 18-jährige Schülerin des Gymnasiums Soltau weilte zu Beginn des Jahres noch in den USA und nahm am Parlamentarischen Patenschafts-Programm (PPP) teil, das vom Deutschen Bundestag und vom US-amerikanischen Kongress durchgeführt wird. Aufgrund der Corona-Pandemie ist sie seit Mitte März wieder in ihrer Heimat. Der Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil, der die Patenschaft für den Austausch von Mariana Christa Warnke übernommen hatte, traf sich mit der angehenden Abiturientin, um sich mit ihr über ihre Auslandserfahrungen auszutauschen.Lars Klingbeil sieht in dem Parlamentarischen Patenschafts-Programm eine gute Gelegenheit, die deutsch-amerikanische Freundschaft zu festigen: „Ich freue mich immer wieder darüber, dass engagierte Schülerinnen und Schüler wie Mariana schon früh neue Kulturen und Länder kennenlernen wollen. Unsere deutsch-amerikanische Freundschaft wird so weiter gestärkt. Mich hat mein eigener Auslandaufenthalt in den USA auch persönlich bereichert. Natürlich ist es schade, dass das Parlamentarische Patenschafts-Programm dieses Jahr vorzeitig abgebrochen werden musste. Der Schutz der Gesundheit hat jedoch oberste Priorität.“Für Mariana Christa Warnke und die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Programms kam der Abbruch ihres Auslandaufenthalts sehr kurzfristig. Die Organisation der Rückreise sei etwas chaotisch gewesen, berichtete die Wietzendorferin. Nichtdestrotz habe sie sich durch die entsprechenden Ansprechpartner vor Ort gut betreut gefühlt, so die Schülerin weiter. Von ihrem Aufenthalt in Germantown, Ohio, konnte sie indes nur Positives berichten. Neben vielen neu gewonnen Freunden, erzählte Warnke vom amerikanischen Schulsportsystem und einem Besuch in der Hauptstadt Washington, D.C.. An die englische Sprache und den lokalen Dialekt habe sich schnell gewöhnen können. Nun sei auch ein Auslandsstudium Teil ihrer Zukunftsplanungen, erklärte die angehende Abiturientin, die sich bei Klingbeil für den Auslandsaufenthalt bedankte.Der SPD-Politiker freut sich über die positiven Erfahrungen von Mariana Christa Warnke trotz des Abbruchs und wirbt für eine Teilnahme am PPP im nächsten Schuljahr 2021/2022. Noch bis zum 11. September 2020 können sich Schülerinnen und Schüler und junge Berufstätige bzw. Auszubildende für eine Teilnahme am 38. Parlamentarischen Patenschafts-Programm bewerben. Aktuell wird von einer planmäßigen Durchführung im kommenden Jahr ausgegangen. Durch die aktuelle Corona-Pandemie können kurzfristige Änderungen jedoch nicht ausgeschlossen werden. Mehr Information bekommen Interessierte im Internet auf der Seite www.bundestag.de/ppp.