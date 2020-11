Klingbeil wieder Kandidat

SPD schlägt Abgeordneten erneut vor

Heidekreis. Lars Klingbeil soll für die SPD im Heidekreis und im Landkreis Rotenburgerneut in den Deutschen Bundestag einziehen. Bei einer Videokonferenz schlugen die Kreisvorstände der SPD im Heidekreis und im Landkreis Rotenburg den 42-Jährigen einstimmig als ihren Kandidaten für die Bundestagswahl im kommenden Jahr vor.Seit 2009 vertritt der Munsteraner den Heidekreis und den LandkreisRotenburg im Bundestag. Bei der Wahl 2017 holte der SPD-Politiker erstmals das Direktmandat. Ein Ziel, das Klingbeil auch dieses Mal wieder anstrebt, wie er in der Videokonferenz erklärte. „Ich möchte die politische Arbeit für meine Heimat fortsetzen“, so Klingbeil. Es sei fürihn etwas Besonders, seine Heimat in Berlin zu vertreten: „Ich bin hier geboren, aufgewachsen und lebe hier. Ich habe hier meine Wurzeln, kenne die Menschen und die Menschen kennen mich. Es motiviert mich, Politik für meine Heimat zu machen und die Dinge hier voranzutreiben“, unterstreicht der Bundestagsabgeordnete seine Beweggründe. Viele Veränderungen für die Region durchgesetzt Klingbeil bilanzierte in der virtuellen Sitzung, man habe in den vergangenen Jahren gemeinsam vieles erreichen können. „Wir haben zusammen Druck gemacht und konnten in Berlin viele Erfolge für unsere Region erzielen.“ Beispielswiese die massiven Investitionen des Bundes –etwa in die Stadthalle in Walsrode, die Bücherei in Munster, das Schwimmbad in Schwarmstedt, die Infrastruktur in den Bundeswehrstandorten, die Bundespolizei oder das Krankenhaus in Rotenburg. „Unsere Mehrgenerationenhäuser wurden zudem gestärkt und es fließen viele Millionen Euro in das schnelle Internet, den Straßenausbau und die Mobilfunkversorgung. Zudem haben wir das neue Industriegebiet in Bad Fallingbostel durchgesetzt. Damit können vor Ort neue wirtschaftliche Perspektiven entstehen“, ist sich Klingbeil sicher.„Wir sind aber auch die schwierigen Themen angegangen. Wir haben uns zumBeispiel erfolgreich gegen Fracking eingesetzt und jetzt kämpfen wirdafür, die Erdgasförderungen zu stoppen, bis endlich die Häufung vonKrebsfällen aufgeklärt ist. In Munster haben wir zudem mit der Sanierungdes Dethlinger Teichs begonnen, um endlich die giftigen Kampfstoffe zubergen. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, dass der BundMillionensummen dafür zur Verfügung stellt“, so der SPD-Politiker.„Das haben wir gemeinsam in den letzten Jahren erreicht, doch das reichtmir noch nicht. Wir leben in einer starken Region und ich will, dassunsere Heimat stark bleibt“, macht Klingbeil deutlich. „Dafür müssen wiruns weiter gemeinsam anstrengen.“Ländlichen Raum weiter stärken„Ich will, dass wir hier gut und gesund leben können und dass bei unsdie Arbeitsplätze der Zukunft entstehen.“ Der Bundestagsabgeordnetemöchte deshalb, dass weiter in Mobilität, Gesundheit und neueEntwicklungen wie der Wasserstofftechnologie investiert werde. Diesbiete große Chancen für die Region. „Ich will, dass wir weiter denländlichen Raum stärken, denn das Leben spielt sich nämlich nicht nur inden Metropolen ab und die Politik muss das ganze Land im Blick haben.“Das Land durch die herausfordernde Zeit bringenDerzeit stelle Corona die Gesellschaft auf eine harte Probe. „Wir lebenin unruhigen Zeiten, aber ich bin dankbar dafür, wie wir die Krise inden vergangenen Monaten gemeistert haben“, so Klingbeil. Deutlich über1000 Menschen hätten sich in den vergangenen Monaten an ihn gewandt, umFragen zu stellen, Hinweise zu geben oder dem Abgeordneten ihre Anliegenmitzugeben. „Ich bin jedes Mal dankbar, wenn ich helfen kann und ichgebe mich nie ohne eine Lösung zufrieden. Ich will weiter gehen undvorankommen.“ Es gehe gerade um schwierige Entscheidungen und darum, dasLand durch die herausfordernde Zeit zu bringen. Klingbeil konnte in denvergangenen Monaten seine Position in Berlin nutzen, indem er alleRückmeldungen seiner Heimat in die Diskussion über die Hilfsprogrammeeinbringen und vieles davon durchsetzen konnte.Weiter eine starke Stimme für die Region in Berlin„Wir hatten als Region in den letzten Jahren Erfolge und diesen Weg willich mit Euch im Heidekreis und im Landkreis Rotenburg weitergehen. Esgeht darum, unsere wirtschaftliche Stärke und Arbeitsplätze zu sichern,den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern und den Klimaschutzvoranzubringen“, blickt Klingbeil voraus. Dafür trete er bei derBundestagswahl im Herbst 2021 erneut an und er sei den Vorständen derSPD im Heidekreis und Landkreis Rotenburg dankbar für das Vertrauen unddie große Unterstützung.Die beiden Vorsitzenden der SPD Heidekreis, Aynur Colpan und SebastianZinke, dazu: „Unsere Region ist in den vergangenen Jahren gutvorangekommen. Das hat mit vielen Engagierten in der Region, unserergemeinsamen Arbeit vor Ort und mit Lars Klingbeil zu tun. Vor allem auchjetzt in der Corona-Krise konnte er als Bundestagsabgeordneter an vielenStellen ganz konkret helfen.“ Der Vorsitzende der SPD im LandkreisRotenburg, Klaus Manal, ergänzt: „Als SPD im Heidekreis und LandkreisRotenburg haben wir Lars Klingbeil erneut einstimmig als unserenKandidaten für die Bundestagswahl vorgeschlagen. Das ist ein Signal vonGeschlossenheit und Stärke, mit dem wir in den Wahlkampf im kommendenJahr ziehen“. Lars Klingbeil freue sich nun, wenn sich weiterhin Unterstützerinnen undUnterstützer bei ihm melden. Alle Kontaktdaten seien auf der Homepagewww.lars-klingbeil.de zu finden. „Nur mit einer großen Unterstützung vonvor Ort kann ich meine Arbeit für die Menschen hier in der Region mitSicherheit fortsetzen. Wie in den vergangenen Jahren auch, brauchtunsere Region eine starke Stimme in Berlin.“