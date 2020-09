Konzert in der Kirche

Schulze und Rasokat treten in Düshorn auf

Düshorn. Am Sonnabend, 3. Oktober, um 17 Uhr lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Düshorn-Ostenholz ein zu einem Konzert im in der Düshorner Kirche. Peter Schulze (Bariton) und Hans-Ulrich Rasokat (Klavier) führen Werke von Bach, Schubert, Purcell und Burleigh auf. Das Konzert trägt als Titel das Goethe-Zitat „Es wechselt Paradieseshelle mit tiefer schauervoller Nacht“. Die Lieder bringen das Wechselspiel von Dunkelheit und Licht zum Ausdruck. Bei Schubert triff Todesdunkel (Erlkönig, Der Tod und das Mädchen) auf Himmelsblau, Maiengrün und süße Klage (Frühlingslied, Leise flehen meine Lieder). Purcelll besingt Liebesschmerz und Todeswunsch (Since from my dear) und lässt Triumphgesang erschallen (Hark! The ech'ing Air). In Burleighs Spirituals ist Marias Weinen (Weepin ́ Mary) und himmlisches Harfenspiel (Heaven) zu hören.Und alle Gegensätze sind vereint und versöhnt in Bachs Abendlied, wo die Sonne zwar untergeht, aber die hellen Sterne die "Nacht des Lichtes" füllen. Peter Schulze erhielt seine Gesangsausbildung bei Prof. Flory Drath, Italienisches Gesangsstudio Hamburg, und absolvierte ein Studium in Musiktherapie an der FHWS Würzburg. Hans-Ulrich Rasokat studierte Klavier an der Musikhochschule Hannover bei Prof. Ebert. Beide Künstler treten mit unterschiedlichen Programmen auf. Unter anderem waren sie in den letzten Jahren mit „Music for a While” und Schuberts „Wintereise“ zu hören. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, Spenden werden erbeten. Die Hälfte des Erlöses kommt dem Düshorner Posaunenchor zu Gute. Im Anschluss an das Konzert werden Erfrischungen gereicht.