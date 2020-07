SEK II Schülerkarte für den Bus und Fahrkostenerstattung

Heidekreis. Zum 1. August diesen Jahres gewährt der Heidekreis Schülerinnen und Schülern, die den Voll- oder Teilzeitunterricht an allgemeinbildenden Schulen ab dem elften Schuljahrgang und an berufsbildendende Schulen (Sekundarbereich II) besuchen, eine kostengünstige Schülerbeförderung bei Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Davon ausgenommen sind jedoch Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, die bereits einen Anspruch auf kostenfreie Schülerbeförderung haben.„Damit werden auch die Erziehungsberechtigten entlastet, deren Kinder keinen rechtlichen Anspruch auf kostenlose Schülerbeförderung haben. Da eine gesonderte Regelung auf Landesebene erwartet wird, sind diese Vergünstigungen auf das Schuljahr 2020/21 beschränkt“, so Landrat Manfred Ostermann.Schülerinnen und Schüler, die nur mit Bussen der Verkehrsgemeinschaft Heidekreis zur Schule fahren, können bei einem Schulweg von mehr als 4,5 Kilometer, eine SEK II Schülerkarte zum Preis von monatlich 15 Euro als Abonnement erwerben. Die Fahrkarte wird nicht in den Bussen verkauft. Für die Fahrt zum Beispiel von Bispingen zum Gymnasium Munster werden gegenüber der Schüler-Sammelzeitkarte rund 544 Euro im Schuljahr gespart. Für Fahrten mit der Bahn oder kombiniert mit Bahn und Bus zur Schule müssen sich die Schülerinnen und Schüler die Fahrkarten selbst kaufen. Auf Antrag und nach Abzug eines Eigenanteils von 15 Euro je Monat werden die notwendigen Aufwendungen vom Heidekreis erstattet. Bei einer Schülerabokarte zum Beispiel für die Heidebahn von Dorfmark nach Walsrode, beträgt die Ersparnis im Schuljahr 553 Euro.Informationen und den Abo-Antrag zur SEK II-Schülerkarte gibt es bei der Geschäftsstelle der Verkehrsgemeinschaft unter Telefon (0 51 91) 98 48 36 und www.verkehrsgemeinschaft-heidekreis.de. Auf der Homepage des Heidekreises unter www.heidekreis.de (Bürgerservice online, Was erledige ich wo?: Suchbegriff „Schülerfahrtkosten“) kann der Fahrkostenerstattungsantrag SEK II mit den näheren Informationen dazu heruntergeladen werden.