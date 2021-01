Klingbeil ruft zur Bewerbung für Stiftungspreis auf

Heidekreis. Die Stiftung „Lebendige Stadt“ ruft Städte, Kommunen und die Kultur auf, sich für den Stiftungspreis 2021 zu bewerben. Darauf macht der Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil aufmerksam. Bewerbungen sind bis zum 12. Februar 2021 möglich. Mit dem Preis zeichnet die Stiftung in diesem Jahr Initiativen von Städten und Kommunen aus, die öffentliche, bislang zu wenig beachtete und genutzte Räume für Kulturschaffende Corona-gerecht erschließen. Damit sind also beispielsweise Foyers, Grünanlagen, Innenhöfe etc. gemeint. Entscheidend sei laut der Stiftung auch, wie diese Vermittlung öffentlichen Raums auf Seiten der Stadt oder Kommune institutionalisiert wird und möglicherweise auf Nachhaltigkeit angelegt ist. Lars Klingbeil dazu: „Kultur ist ein ganz wichtiger Teil unserer Gesellschaft und das spüren wir gerade jetzt in der Corona-Pandemie nochmal umso mehr. Die Kultur trägt zur Attraktivität unserer ländlichen Region bei und sie muss auch weiterhin für die Menschen erlebbar sein. Ich ermutige deshalb alle Städte und Kommunen in unserer Region, sich mit ihren Corona-gerechten Kulturinitiativen für den Stiftungspreis zu bewerben.“ Wenn Städte und Kommunen Corona-gerechte Räume für die Kultur schaffen, würden Kulturschaffende mit ihrer Arbeit eine Sichtbarkeit behalten und so können auch während der Corona-Pandemie Orte des Austausches und der Bildung bestehen. Die Stiftung „Lebendige Stadt“ möchte die Initiativen fördern, die für andere Kommunen Vorbild sein können. Deshalb sind kreative und innovative Lösungen gefragt. Insgesamt ist eine Preissumme von 15.000 Euro ausgesetzt. Bis zum 12. Februar können die Bewerbungen an stiftungspreis2021@lebendige-stadt.de geschickt werden. Weitere Informationen sind im Internet unter www.lebendige-stadt.de/stiftungspreis zu finden.