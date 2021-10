Lieder voller Kraft und Tiefgang

„Nacht der Lieder“ mit Clemens Bittlinger und Freunden in Krelingen

Krelingen. Seit vielen Jahren geht die Nachat der Lieder quer durch die gesamte Republik auf Tournee. Dabei lädt sich der Liedermacher Clemens Bittlinger jeweils zwei Kolleginnen oder Kollegen (unter anderem Gerhard Schöne, Siegfried Fietz, Pe Werner, Manfred Siebald, JOANA, Joy Fleming) ein, mit denen er dann ein gemeinsames Abendprogramm gestaltet. Diesmal sind die beiden Liedermacher Klaus-André Eickhoff und Christoph Zehendner die besonderen Gäste und Mitgestalter des Abends, der am Freitag, 19. November, um 19.30 Uhr in der Heinrich-Kemner-Halle des GRZ Krelingen stattfindet.Klaus-André Eickhoff ist bekannt für seine nachdenklichen und wundervoll poetischen Lieder. Mit elf bisher erschienen Alben gehört dieser vielfach preisgekrönte Liedermacher zum Besten was die aktuelle Kleinkunstszene zu bieten hat.Christoph Zehendner hat in den letzten Jahrzehnten über 300 Songs geschrieben und veröffentlicht. Längst sind einige seiner Lieder (Gott hört dein Gebet, Vater, unser Vater u.v.m) zum festen Bestandteil des kirchlichen Gemeindeliedgutes geworden.Clemens Bittlinger, Pfarrer und Buchautor, ist vor allem eines: Liedermacher. Über 3.700 Konzerte in den vergangenen drei Jahrzehnten, 36 veröffentlichte CDs mit einer Gesamtauflage von rund 350.000 verkauften Exemplaren machen diesen preisgekrönten Singer-Songwriter zu einem der erfolgreichsten Interpreten seines Genres. Längst haben einige seiner Lieder in zum Teil millionenfacher Auflage den Weg ins allgemeine Liedgut der Kirchengemeinden gefunden. „Bleibe in Verbindung“ ist der Titel seines aktuellen Soloalbums und darum geht es auch bei der Nacht der Lieder – hier sind drei sehr unterschiedliche Interpreten, die das gemeinsame Anliegen haben, mal humorvoll, mal nachdenklich mit ihrem Publikum in Verbindung zu treten. Musikalisch werden sie unterstützt von dem Schweizer Keyboarder David Plüss, dem Cellisten Torsten Hader und dem Multiinstrumentalisten David Kandert. Weitere Infos und Karten für die „Nacht der Lieder“ am 19. November in der Krelinger Heinrich-Kemner-Halle gibt es unter www.grz-krelingen.de/nachtderlieder.Fotos: bittlinger-mkv.de