Nach Corona: „Homeoffice Adé"

Webinar mit Anke Tielker

Heidekreis. Irgendwie hat sich die Akquise gewandelt durch Corona-Regeln, Unsicherheiten und verändertes Konsumverhalten. Die Bedürfnisse haben sich (teilweise) verändert. Nach vermehrter Zeit im Homeoffice braucht es einen erneuten tiefen Blick auf die Bedürfnisse der Kundschaft und auf die Unternehmensziele hinsichtlich der Akquise. In diesem Workshop von der Unternehmensberaterin Anke Tielker erfährt man von Werkzeugen, die zum Beispiel für die Findung und Konkretisierung der Bedürfnisse der Kundschaft gezielt eingesetzt werden können. Dies ist nützlich um aktiv und erfolgreich in die Akquise gehen zu können. Die Ergebnisse aus dem Workshop können für die Website, Social Media als auch für die persönliche Kundenansprache genutzt werden. Das Webinar ist kostenlos und findet am 23. Juni von 9.30 bis 11.30 Uhr per Videokonferenz über Zoom statt. Anmeldung: bis zum 19. Juni bei der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis, Telefon (0 51 91) 97 06 12oder koostelle@heidekreis.de.