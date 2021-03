Neue Broschüre zu E-Mobilität

Stadtwerke Böhmetal, Stadtwerke Soltau und Energieagentur informieren über E-Mobile

Heidekreis. Wer den Kauf eines E-Autos plant oder bereits vor kurzem ein E-Auto gekauft hat, liegt voll im Trend. Durch die hohe Bundesförderung erreichten Elektroautos und Plug-In-Hybride in der vergangenen Zeit einen Rekordanteil an den Neuzulassungen. Vor dem Hintergrund der notwendigen Mobilitätswende werden Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb in Zukunft das Straßenbild prägen. Denn das E-Auto im Betrieb emittiert selbst keine relevanten Schadstoffe und schneidet bei einer Betrachtung des gesamten Produktlebenszyklus sowohl beim Energieverbrauch als auch beim Treibhausgasausstoß besser ab als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Wie bei allen neuen Technologien muss der Umgang mit diesen Fahrzeugen mit effizientem Antrieb erst mal gelernt werden. Fragen wie: „Wo kann ich das Fahrzeug tanken?“, „Wie wirtschaftlich ist ein E-Fahrzeug?“, „Welche Modelle gibt es und was passt zu mir?“ sowie „Ist ein E-Auto überhaupt umweltfreundlich?" stellen sich.Um diese und andere Fragen zum Thema zu beantworten, haben die Stadtwerke Böhmetal, die Stadtwerke Soltau und die Energieagentur Heidekreis eine interaktive Online-Broschüre „Informationen zur E-Mobilität 2021“ herausgebracht. Zahlreiche Informationen rund um die verschiedenen Technologien bei E-Autos finden sich in der Broschüre, aber auch Tipps rund ums Laden und die perspektivische Preisentwicklung von Energieträgern. Außerdem gibt es Hinweise zu den zahlreichen Förderprogrammen und zur Kaufprämie. Die Broschüre steht auf den Internetseiten der Stadtwerke Böhmetal, der Stadtwerke Soltau und der Energieagentur Heidekreis zum Herunterladen bereit.