Neues Zuhause gesucht

Heidekreis sucht Pflegeeltern

Heidekreis. Immer wieder kommen Familien in die Situation, dass sie in der Erziehung und Betreuung ihrer Kinder Unterstützung benötigen. An dieser Stelle sind enga-gierte Personen gefragt, die sich dieser Aufgabe gewachsen fühlen und bereit sind, fremde Kinder für eine bestimmte oder auf unbestimmte Zeit in ihre Fami-lie zu integrieren. Mitunter sind Eltern aufgrund ihrer Lebenssituation nicht in der Lage, die Bedürfnisse ihrer Kinder zu erfüllen.Um diesen Kindern Unterstützung und Geborgenheit zu vermitteln, benötigt der Heidekreises geeignete Pflegeeltern. Der Heidekreis sucht sowohl Pflegefamilien, die einem Kind dauerhaft ein Zu-hause geben können, als auch Pflegefamilien, die sich als Kurzzeitpflegestelle oder Bereitschaftspflegestelle zur Verfügung stellen. Pflegefamilien im Heide-kreis erwartet eine kontinuierliche Beratung und Begleitung durch den Pflege-kinderdienst, regelmäßige Fortbildungen, Gruppenangebote und finanzielle Unterstützung. Weiterhin werden neue Pflegepersonen intensiv auf die ver-antwortungsvolle Aufgabe in einem Kurs vorbereitet. Weitere Informationen erhalten Sie bei Frau Kose vom Pflegekinderdienst unter Telefon (0 51 91) 970-802 oder per E-Mail unter n.kose@heidekreis.de.