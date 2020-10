Pünktlich zum Herbst wieder „clever heizen!“

Kostengünstige Heizungsberatung für Hausbesitzer im Heidekreis

Heidekreis. Eine effiziente Heizungsanlage und das Heizen mit erneuerbaren Energien können Heizkosten sparen und das Klima schützen. Wer in seinem Eigenheim überprüfen möchte, wie es um die Heizungsanlage bestellt ist, was verbessert werden sollte und welche Fördermittel für Optimierungsmaßnahmen möglicherweise in Frage kommen, der ist mit der aktuellen Kampagne „clever heizen!“ von Energieagentur Heidekreis, Verbraucherzentrale Niedersachsen und Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen bestens beraten.Vielen Verbrauchern ist leider noch nicht bewusst, dass ein Großteil der im Haushalt benötigten Energie zum Heizen eingesetzt wird und dass über 60 Prozent der Heizungsanlagen in Deutschland ineffizient arbeiten. „Hier gibt es also große Potentiale für Verbesserungen, mit denen sich bares Geld sparen und gleichzeitig das Klima schützen lässt.“, ergänzt Gerhard Krenz von der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen. „Bei der rund 90-minütigen Energieberatung geht es im ersten Schritt darum, die Energieverbräuche zu analysieren und Optimierungsmöglichkeiten bei der vorhandenen Heizung zu erkennen“, erläutert Karin Merkel von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Zudem werden Optionen für mögliche alternative Heiztechniken aufgezeigt. Damit alle wichtigen Informationen dokumentiert werden, bekommen die Eigentümer im Anschluss einen individuellen Beratungsbericht, der die Ergebnisse zusammenfasst und Handlungsmöglichkeiten aufzeigt. „Auch wenn beispielsweise ein Heizungstausch derzeit kein Thema ist, so hat man für den Fall der Fälle einen Plan B in der Schublade“, führt Theresa Weinsziehr, Leiterin der Energieagentur Heidekreis, einen weiteren Vorteil von „clever heizen!“ an.Anmeldungen für einen der insgesamt 30 Beratungen nimmt die Energieagentur Heidekreis von Montag bis Freitag in der Zeit von 08.00 bis 12.30 Uhr unter der Telefonnummer 05162 / 98 562 98 oder per Mail an info@energieagentur-heidekreis.de entgegen. Alternativ ist auch eine Online-Anmeldung unter www.energieagentur-heidekreis.de möglich. Das Angebot richtet sich an die Eigentümerinnen und Eigentümer eines Ein- oder Zweifamilienhauses im Heidekreis. Die Voraussetzung für eine Teilnahme an „clever heizen!“ ist, dass die Heizung funktionstüchtig und älter als fünf Jahre alt ist. Für die Energieberatung, die einen Wert von rund 220 € hat, fällt lediglich ein Eigenanteil von 30 € an.„clever heizen!“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Verbraucherzentrale Niedersachsen, der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen und der Energieagentur Heidekreis. Die Beratungen werden im Rahmen eines Gebäude-Checks der Energieberatung der Verbraucherzentrale durchgeführt und durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.Bildunterschrift:Im Rahmen von `clever heizen` wird der Zustand der Heizungsanlage aufgenommen und bewertet. (Quelle: Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen, Fotograf: Stefan Koch)