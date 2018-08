Schulung der Feuerwehr

Raiffeisen Centralheide lud ein zum Landwirtschaftlichen Lager

Heidekrei. Kürzlich folgten die Mitglieder der Technischen Einsatzleitung Süd der Einladung der Raiffeisen Centralheide eG zum Landwirtschaftlichen Lager in Kirchboitzen. Dort wurden sie von Dieter Fricke empfangen, der sowohl Mitarbeiter der Centralheide wie auch aktives Feuerwehrmitglied ist. In seinem Vortrag ging er auf die Aufgaben und die Abläufe ein, bei einer nachfolgenden Besichtigung der Anlage erläuterte er den Teilnehmern die Gefahrenschwerpunkte auf dem Areal. Anschließend trafen sich alle am Feuerwehrhaus Groß Eilstorf, um dort das Gehörte noch zu vertiefen.