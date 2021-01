Siegel für Berufsschulen

Familienfreundlichkeit gelobt

Heidekreis.Trotz der anhaltend angespannten Lage aufgrund der Corona Pandemie hat sich bereits vor Monaten eine weitere Institution im Heidekreis auf den Weg gemacht, ihre familienfreundlichen Maßnahmen erneut auf den Prüfstand zu stellen. Das Jahr 2020 hat auf besondere Weise verdeutlicht, wie wichtig eine gute Vereinbarkeit von Familie & Beruf für Beschäftigte ist und dass hier mitunter sehr kreative Lösungen gefragt sind. Nach erfolgreicher Auswertung des Onlinefragebogens durch die Gemeinschaftsinitiative in Lüneburg konnte Lena Heß, Geschäftsstellenleiterin des Überbetrieblichen Verbundes Familie & Beruf (ÜBV) in der vergangenen Woche das FaMi-Siegel als „ausgezeichnet familienfreundliches Unternehmen“ für den derzeit gültigen Aktionszeitraum 2019 bis 2021 an den Schulleiter André Kwiatkowski überreichen lassen. Bis Ende 2021 darf die BBS Walsrode das Siegel nun für die Außendarstellung des Unternehmens nutzen.Als Geschäftsstellenleiterin des ÜBV steht Lena Heß als Ansprechpartnerin für interessierte Betriebe und Institutionen zur Verfügung. Der Überbetriebliche Verbund Familie & Beruf e. V. unterstützt beim Aufbau familienorientierter Personalpolitik. Daher möchte Lena Heß Betriebe gerne dazu ermutigen, sich mit der besseren Vereinbarkeit von Familie & Beruf auseinander zu setzen. Informationen zum FaMi-Siegel erhalten Interessierte im Internet unter www.famisiegel.de oder in der Geschäftsstelle des ÜBV unter Telefon (0 51 91) 97 06 12.