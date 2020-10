Wieder Strauchschnittabfuhr

Aktion im Kreisgebietläuft noch bis 13. November

Heidekreis. Seit 19. Oktober läuft wieder die herbstliche Strauchschnittentsorgung der Abfallwirtschaft Heidekreis im ganzen Kreisgebiet. Sie dauert bis zum 13. November. Pro Grundstück werden bis zu einem Kubikmeter kostenlos mitgenommen. Die genauen Termine sind in der aktuellen Abfallbroschüre enthalten. Außerdem stehen die Abfuhrzeiten im Webkalender und auch in der Abfall-App.Weil die Sträucher und Äste per Hand verladen werden müssen, sollen die Grünabfälle nur in handlichen Bündeln geschnürt werden. Maximal 30 Kilogramm darf das Bündel wiegen. "Wir hatten auch schon Bündel, die so schwer waren, dass wir sie liegen lassen mussten," weiß Kundenberater Thomas Heinecke zu berichten. Nur mit Sisal- und Hanfbändern zusammengebundene Sträucher werden akzeptiert. Anderes Material wie Draht oder Plastikschnüre würden die Verwertung sonst erschweren. Das Schnittgut soll sichtbar ab 6 Uhr an der Straße liegen, nicht vor einer Hecke oder ähnlichem Grün. Dann nämlich könnten die Bündel in der morgendlichen Dunkelheit leicht übersehen werden. Die Äste dürfen aus technischen Gründen maximal zwei Meter lang sein und einen Durchmesser von höchstens 15 Zentimetern haben. Je Grundstück werden bis zu einem Kubikmeter Schnittgrün mitgenommen. Für kurze Schnittreste oder Laub empfiehlt Heinecke die Garten- oder die Biotonne. Auch die Betreiber der beiden Kompostanlagen sowie der Wertstoffhof Walsrode nehmen Grünabfälle an: Die Anlage Alvern (bei Munster) ist mittwochs von 14 bis 16 Uhr und freitags von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Die Bomlitzer Anlage nimmt dienstags von 8 bis 10 Uhr und freitags von 16 bis 18 Uhr Grüngut entgegen, zusätzlich bis Ende November auch jeden Samstag von 9 bis 11 Uhr. Sie befindet sich im Gewerbegebiet Bayershof. Der Wertstoffhof Walsrode ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet, mittwochs von 9 bis 13.30 Uhr und sonnabends von 9 bis 12.30 Uhr.Doch umsonst ist diese Entsorgung der herbstlichen Organik nicht. Bei den Kompostanlagen und auf dem Wertstoffhof Walsrode können die Anlieferer bar bezahlen: 2,50 Euro der halbe Kubikmeter. An den mobilen Sammelplätzen kostet es genauso viel. „Bezahlt“ wird dort jedoch nur mit Grüngutmarken, die bei diversen Verkaufsstellen erhältlich sind.