1. Buchholzer Tauzieh-Wettbewerb beim Dorfgemeinschaftsfest

Buchholz. Am ersten Sonnabend im September feiern die Buchholzer ihr mittlerweile traditionelles Dorfgemeinschaftsfest. Das Besondere in diesem Jahr: Der 1. Buchholzer Tauzieh-Wettbewerb. Es kann jeder antreten, der eine Mannschaft mit fünf Personen bei Björn Nehm unter Telefon (01 73) 4 40 82 95 anmeldet. Die Vorbereitungen für das Fest laufen auf Hochtouren und die ersten Zeichen sind schon im Dorf zu erkennen: am Dorfgemeinschaftshaus, auf dem Dreieck bei Heischen am Mühlenweg und an der Ecke bei Onkel Herbert. Am 1. September um 14 Uhr ist es dann soweit und die Buchholzer Vereine begrüßen ihre Gäste am Dorfgemeinschaftshaus. Diese können sich unter anderem auf einen Auftritt des Kindergartens, ein Konzert des Buchholzer Spontan-Chores und auf eine üppige Kaffee- und Kuchentafel freuen. Für die Kinder gibt es ein buntes Programm und es steht eine Hüpfburg bereit. Die Erwachsenen können ihr Glück beim Knobeln testen.

Zur Stärkung gibt es lecker Gegrilltes und Pommes sowie gekühlte Getränke. Für die musikalische Unterhaltung sorgt DJ Lucky und es darf bis spät in die Nacht getanzt werden. Im Zuge einer gelebten Gemeinschaft wird natürlich nicht nur zusammen vorbereitet, sondern auch kräftig gefeiert. Auf ein schönes Dorfgemeinschaftsfest mit vielen Buchholzern und Gästen freuen sich: die Freiwillige Feuerwehr, die Waldkinder, der Eltern- und Förderkreis, der Sportverein und der Schützenverein.