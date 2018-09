1. Dorfflohmarkt in Essel

Essel. Am Sonnabend, 22. September, ist es soweit, in Essel findet der erste Dorfflohmarkt statt. Das ganze Dorf ist vorbereitet, in vielen Straßen öffnen die Anwohner zwischen 10 und 17 Uhr ihre Garagen, Scheunen und Einfahrten und verkaufen an fast 70 Ständen. Für jeden ist etwas dabei, gestöbert werden kann zwischen Kinder- und Erwachsenensachen, Einrichtungsgegenständen, Deko, Büchern und vielem mehr. An jeden Stand liegen Straßenkarten bereit, damit auch alle Stände gefunden werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, die Feuerwehr heizt den Grill an und Gelato Michele steht am Dorfplatz. Der Kindergarten Essel ist ebenfalls mit von der Party und öffnet die Tore im Rahmen des Jubiläumsjahres, denn der Kindergarten feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Hier werden die Gäste mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Für die Kleinen wird im Ort Kinderschminken angeboten. Die Esseler freuen sich auf zahlreiche Besucher.