1. Grindauer Kartoffelfest

Grindau. Der Schützenverein Felsenkeller Grindau lädt am Sonntag, 8. September, ab 12 Uhr zum 1. Kartoffelfest auf das Gelände am Schützenhaus in Grindau ein. Die Organisatoren hoffen auf regen Andrang und einen entsprechenden Absatz der verschiedenen Kartoffelgerichte wie Kartoffelsuppe, Kartoffelpuffer, Folienkartoffeln oder Pommes. Daneben gibt es Pflanzen, Honig, Kaffee und Kuchen, Kinderschminken sowie Einblicke in die traditionelle Handwerkskunst der Marklendorfer Besenbinder.