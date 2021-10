17-Jährige schwer verletzt

Gilten. Bei einem Verkehrsunfall auf einer Verbindungsstraße bei Nienhagen am späten Sonntagnachmittag kam eine 18-jährige Pkw-Fahrerin in einer Rechtskurve zunächst nach links und dann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Hierbei wurde die 17-jährige Beifahrerin schwer und die Fahrerin leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in das Heidekreisklinikum eingeliefert. An dem Pkw und am Baum entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 5000 Euro.