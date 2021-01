2,49 Promille

Gilten. Ein 37jähriger Fahrradfahrer wurde am Sonntagabend in Gilten von der

Polizei angehalten. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis

lautete 2,49 Promille. Einer Zeugenaussage zufolge, soll der Mann zuvor einen

Pkw gefahren haben. Ihm wurden an der Dienststelle in Schwarmstedt zwei

Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt.