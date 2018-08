25 Jahre Oldtimerfreunde Schwarmstedt

Treckerrallye, Oldtimertreffen und Verlosung auf dem Gelände Am Varrenbruch

Schwarmstedt. Nachdem im Jubiläumsjahr 2017 kein Oldtimertreffen stattgefunden hat, da die Treffen nur in geraden Jahren stattfinden, wird das am 25./26.August nachgeholt. Eine Trecker-Rallye ist für Sonnabend ausgearbeitet worden, auf die Gewinner warten attraktive Preise bei der Preisverleihung mit Musik und Dieselgesprächen am Abend. Mit dem alten Lanz-Mähbinder wurde Korn gemäht, in Stiegen zum Trocknen aufgestellt, mit dem Leiterwagen in die Halle gebracht, um es während des Treffens mit einem alten Dreschkasten, angetrieben durch eine Lokomobile, zu dreschen. Viele andere Vorführungen wie Besenbinden, arbeiten mit Motorsägen und Mitmach-Aktionen wie Baumstammziehen und pflügen sind geplant. Der TÜV wird da sein,und es gibt den Leistungsprüfstand für Traktoren. Natürlich darf auch der große Teilemarkt nicht fehlen.Es gibt Erbsensuppe, eine Kaffeetafel an beiden Tagen sowie diverse Essens- und Getränkestande. Den Sonntagsfrühschoppen gestaltet der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Elze. Für die Kinder gibt es Rundfahrten auf dem Gelände, sowie Sandspielzeuge und einiges mehr. Die Veranstaltung beginnt an beiden Tagen um 11 Uhr an der B 214 in Schwarmstedt, Am Varrenbruch. Die Oldtimerfreunde Schwarmstedt freuen sich auf zahlreiche Besucher.