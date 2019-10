Kongress im GRZ Krelingen

Heidekreis. Unter dem Motto „30 Jahre Mauerfall – Erinnerungen, Dank, Zukunftsziele“ veranstaltet das GRZ Krelingen vom 7. bis 10. November einen Mauerfall-Kongress. Zeitzeugen berichten von ihren Erfahrungen vor und nach der Wende. Außerdem wird der Film „Das schweigende Klassenzimmer“ gezeigt. Am Sonnabend, 9. November, gibt es ein Konzert mit dem Sänger und Liedermacher Jörg Swoboda.Am 9. November 1989 geschah das, was nur Wenige für möglich gehalten hatten: Die Mauer fiel. Und ein Jahr später war die DDR Geschichte. Auf dem Krelinger Mauerfall-Kongress berichten Christen aus der ehemaligen DDR von ihren Erfahrungen. Aber der Kongress will auch nach vorne schauen. Was muss geschehen, um die Frucht des Wunders von 1989 besser zu gestalten, auch und gerade von und durch Christen im wiedervereinigten Deutschland? Wie kann noch mehr zusammenwachsen, was zusammengehört? Referenten des Kongresses sind Karin Bulland (Altenburg/Thüringen); Hans-Georg Filker, von 1989 bis 2015 Direktor der Berliner Stadtmission; Reinhard Holmer Direktor des Diakonissen-Mutterhauses Elbingerode; Albrecht Kaul, von 1995 bis 2009 stellvertretender Generalsekretär des CVJM-Gesamtverbandes in Deutschland; Matthias Stork, Pastor in Herford, und Jörg Swoboda, Pfarrer und Liedermacher aus Buckow (Brandenburg), der den Kongress auch musikalisch mitgestaltet. So ist er am 9. November, 19.30 Uhr, mit einem Konzert in der Kirche des GRZ Krelingen zu erleben. Am Freitag, 8. November, wird im Rahmen des Kongresses der Film „Das schweigende Klassenzimmer“ gezeigt Er wurde 2018 im Rahmen der Berlinale uraufgeführt. Im Mittelpunkt der Handlung steht eine Abiturklasse in der DDR, die sich anlässlich des Ungarischen Volksaufstands 1956 im Unterricht zu einer Schweigeminute für die Opfer entscheidet. Die Solidaritätsbekundung hat Reaktionen zur Folge, mit denen weder die Schüler noch ihre Eltern oder die Schulleitung gerechnet haben.Weitere Informationen zum Krelinger Mauerfall-Kongress gibt es unter www.grz-krelingen.de/mauerfall oder Telefon (0 51 67) 97 01 45. Eine Teilnahme an einzelnen Vorträgen und Veranstaltungen ist möglich.