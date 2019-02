35. Wettbewerb der Samtgemeindejugendfeuerwehr um den Hermann-Völker-Pokal

35. Wettbewerb der Samtgemeindejugendfeuerwehr um den Hermann-Völker-Pokal

Schwarmstedt. Zum Wettbewerb 2019 der Jugendfeuerwehren in der Samtgemeinde Schwarmstedt um den Hermann-Völker-Wanderpokal wird herzlich eingeladen. Los geht es am Sonnabend, 2. März, um 14 Uhr in der Mensa der KGS Schwarmstedt. Bereits um 10 Uhr reisen die Mitglieder der Jugendfeuerwehren an, um zunächst den konzipierten Wettbewerbsbogen mit feuerwehrtechnischen und mit allgemeinen Fragen auszufüllen und dann spannende und sportliche Stunden zu verbringen. Die Begrüßung des ehemaligen Kreisbrandmeisters, Stifters und Ehrengastes Hermann Völker sowie der Gäste aus Politik, Verwaltung und Feuerwehr wird um 14 Uhr, die Siegerehrung und Verleihung des Hermann-Völker-Wanderpokals wird im Anschluss gegen 14.30 Uhr erfolgen.