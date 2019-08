Läufer können sich noch bis 14. September anmelden

Buchholz. Der 5. Buchholzer Dorflauf findet am Sonntag, 15. September, statt. Start und Ziel befinden sich auf dem Sportgelände des SV Niedersachsen Buchholz, Marklendorfer Mühlenweg 2 in Buchholz/Aller. Von dort führt eine Strecke von fünf Kilometern durch das Dorf Buchholz. Die Zehn-Kilometer-Läufer laufen diese Strecke zweimal. Auf der Strecke und im Ziel befinden sich Verpflegungsstellen. Alle Teilnehmer der Kinderläufer erhalten eine Medaille. Die ersten drei Frauen und Männer beider Wettbewerbe und das beste Team werden gesondert geehrt. Ergebnislisten können nach Veranstaltungsende online abgerufen werden. Die Zeitmessung für alle Wettbewerbe erfolgt elektronisch. Anmeldung online über www.buchholzlaeuft.de oder per E-Mail an anmeldung@buchholzlaeuft.de bis zum 14. September, 24 Uhr, oder am Veranstaltungsmorgen von 8 bis 10 Uhr. Die Startnummern und Veranstaltungsunterlagen werden am 15. September ab 8 Uhr ausgegeben.Folgende Wettbewerbe werden angeboten: Fünf-Kilometer-Lauf, Start 11 Uhr, Startgeld acht Euro; Zehn-Kilometer-Lauf, Start 11 Uhr, Startgeld zehn Euro; 1,2-Kilometer-Kinderlauf (Kinder mit Geburtstagen ab 1. Januar 2009), Start 10 Uhr, Startgeld zwei Euro; Fünf-Kilometer-Walkind, Start 11 Uhr, Startgeld acht Euro; Zehn-Kilometer-Walking, Start 11 Uhr, Startgeld zehn Euro. Überweisungen bitte auf das Konto des SVN Buchholz IBAN DE25 2406 0300 0333 5470 01. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter übernimmt für Unfälle und Diebstahl keine Haftung. Umkleide- und Duschmöglichkeiten sind vorhanden.Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass in der Meldung angegebene personenbezogene Daten und die im Zusammenhang mit dem Buchholzer Dorflauf gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen ohne Vergütungsanspruch der Teilnehmer genutzt werden. Speisen und Getränke gibt es zu „dörflichen“ Preisen. Kontaktadresse: Sven Filla, Am Schützenplatz 2a, 29690 Buchholz, Telefon (01 71) 5 21 57 89, sven-filla@web.de.