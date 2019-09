6. Internationales Schaupflügen

Norddrebber. Das 6. Internationale Schaupflügen mit historischen Landmaschinen findet am Donnerstag, 3. Oktober, ab 10 Uhr an der B 214 zwischen Norddrebber und Suderbruch statt.

Programm: 10 Uhr Abfahrt der Traktoren am Dorfgemeinschaftshaus Norddrebber, 11 Uhr Feldgottesdienst mit dem Posaunenchor Gilten und Gesangsverein Germania, 12 Uhr Anpflügen und Bauernolympiade, 17 Uhr Furchenfreunde After-Show-Party.