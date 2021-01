63-jähriger Mann vermisst

Hinweise an die Polizei Schwarmstedt

Ahlden. Seit Montag, 11. Januar, in den Abendstunden, wird der 63-jährigeKlaus-Dieter N. aus Ahlden vermisst. Er ist vermutlich zu Fuß mit seinemschwarzen, großen Hund "Sophie", ein Briard, in der Umgebung in den WaldgebietenAhldens unterwegs. Der Vermisste ist etwa 175 Zentimeter groß, trägt einen Vollbart und hateine Gehbehinderung. Er vist eventuell bekleidet mit einer schwarzen Arbeitshosemit farbigen Seitenstreifen. Klaus-Dieter N. befindet sich aufgrund einer Erkrankungmöglicherweise in hilfloser Lage. Die Suche der Polizei, bei der auch einPolizeihubschrauber und ein Mantrailer eingesetzt wurde, führte bisher nicht zumErfolg. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann oder den Vermissten gesehenhat, melde sich bei der Polizei Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 80 03 50.