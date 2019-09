7. Bildungskonferenz im Heidekreis

Heidekreis. Die diesjährige Bildungskonferenz des Heidekreises widmet sich dem Thema „Digitalisierung und Bildung“. Landrat Manfred Ostermann lädt alle Interessierten ein, am Montag, 23. September, von 9.30 bis 15.45 Uhr im Hotel Park Soltau an der 7. Bildungskonferenz teilzunehmen.

Die Digitalisierung hat bereits jetzt den Alltag revolutioniert und wird mehr denn je

Unterricht, Ausbildung und Beruf beeinflussen. Am Vormittag hält Marina Weisband ein

Impulsvortrag zu „Auswirkungen der Digitalisierung auf Bildung, Arbeit und Gesellschaft“. Sie leitet seit 2014 beim Verein politik-digital das Projekt „aula“ und gibt bundesweit Vorträge zu

Themen der Digitalisierung. Am Nachmittag haben alle Teilnehmer die Gelegenheit, einen von sieben parallelen Workshops zu besuchen. In diesen werden von der frühkindlichen Bildung bis zur Fort- und Weiterbildung Mehrwerte und Grenzen der Digitalisierung aufgezeigt und diskutiert: Professionelle Medienpädagogik in Kita und Grundschule in Zeiten digitalen Wandels (Input: Susanne Roboom, Verein Blickwechsel); Kinder und Jugendliche 4.0: Einfluss der Digitalisierung auf junge Menschen (Input: Hauke Tongers, Medienpädagogischer Berater für den Heidekreis); Vom Erfinderclub zum Schülerlabor für Grund- und weiterführende Schulen (Input: Petra Gronwold und Volker Wrigge, Gymnasium Soltau); Datenschutzkonforme Messenger-Nutzung am Übergang Schule-Beruf (Input:

Florian Alfert, Heidekreis – Stabsstelle Informationssicherheit); Die Bedeutung digitaler Medien für außerschulische Bildungspartner (Input: Larissa Aldehoff und Michael Ney, DRK-Kompetenzzentren Digitalisierung in der Wohlfahrt); Fort- und Weiterbildung im digitalen Zeitalter (Input: Joachim Sucker, Innovationsbegleiter in der Weiterbildung); Digitale Bildung als Chance zur Integration (Input: Nicole Opiela, Kompetenzzentrum Öffentliche IT des Fraunhofer-Institutes FOKUS).

Anmeldungen zur Bildungskonferenz sind noch bis zum 13. September unter www.heidekreis.de/bildungskonferenz möglich. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist

kostenfrei.