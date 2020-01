7. Winter-Schwof in Essel

Essel. Unter dem Dach der Dorfgemeinschaft lässt es sich in Essel immer wieder gut feiern, das ist auch über die Ortsgrenzen hinaus bekannt und soll auch am Sonnabend, 25. Januar, wieder so sein, wenn die Esseler Vereine zum siebten Esseler Winter-Schwof ins Schützenhaus einladen. Die nur alle zwei Jahre stattfindende Tanzveranstaltung beginnt um 20 Uhr. Im Eintrittspreis von fünf Euro sind der Begrüßungssekt sowie die Mitternachtssuppe bereits enthalten. Für flotte Musik und beste Stimmung sorgt DJT. Karten sind ab sofort erhältlich bei Jan van Driel unter Telefon (0 50 71) 41 65; Christian Draeger, Telefon (0 50 71) 9 68 99 71; Andreas Fricke, Telefon (01 71) 4 44 50 18; Albert Krausen, Telefon (01 71) 5 16 15 56; Maike Lohmann, Telefon (01 72) 5 10 83 05 oder im Malermeisterbetrieb Thomas Kosiol, Im Felde 1 in Essel.