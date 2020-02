A-Capella-Show „Wo steht das Klavier“

Buchholz. Die A-cappella-Show „Wo steht das Klavier“ wird am Sonnabend, 7. März, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Buchholz (Aller) aufgeführt. Auch in diesem Jahr präsentiert die Projektgruppe „Unser Dorf hat Zukunft” wieder eine besondere Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus. Es werden in der Turnhalle des DGH herrlich schräge Töne erklingen: die neueste A-Capella-Show „Wo steht das Klavier?” wird von der Gruppe Ferrari Küsschen aufgeführt. Drei Frauen (Olga Graser, Sopran, Irina Schröder-Fröhlich, Alt und Ina Seidl, Mezzo) und zwei Männer (Volker Bublitz, Tenor und Heiner Seidl, Alt) werden eine turbulente Show in lockerer und gelöster Stimmung präsentieren. Sie stellen sich singend vor, imitieren Instrumente und warnen selbst vor ihrem Programm, das von Kunst bis Klamauk reichen wird. Den Zuschauern steht ein unvergesslicher, lustiger Abend bevor.