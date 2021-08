Ab 16. August in der Sparkasse

Ausstellung des Siegerentwurfs zum Gesamtklinikum

Schwarmstedt. Von Montag, 16. August, bis Donnerstag, 19. August, wird der Siegerentwurf zum Gesamtklinikum in der Geschäftsstelle der Kreissparkasse Walsrode, Am Markt 2 in Schwarmstedt, während der Öffnungszeiten den Bürgern präsentiert.Zu sehen ist das Modell nebst umfangreicher Lagepläne und Objektbeschreibungen. Ausführungen zur Erschließungsstruktur, zum Städtebau und zur Architektur, zum Nachhaltigkeits- und Energiekonzept und zu Erweiterungsoptionen runden die Informationen ab. Der Tourenplan setzt sich fort über die Orte Schneverdingen und Rethem. Die ursprüngliche Planung konnte nun auch um die Orte Bispingen (Rathaus) und Hodenhagen (Kreissparkasse) ergänzt werden.