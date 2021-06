ABendgottesdienst

Lindwedel. Am heutigen Sonnabend, 12. Juni, lädt die Laurentiusgemeinde zum Abendgottesdienst in Lindwedel mit Pastorin Tina Meyn ein. Die Andacht beginnt nach dem Samstagsläuten um 18.10 Uhr und findet bei trockener Wetterlage „im Grünen“ vor dem Gemeindezentrum statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Kontaktdaten werden bei der Begrüßung notiert. Bis zum Platz ist das Tragen einer Maske erforderlich. Am Platz kann diese abgenommen werden und auch Gemeindegesang ist wieder möglich.