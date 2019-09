Abendvortrag

Wietze. Am Mittwoch, 18. September, um 19 Uhr gibt es beim Deutschen Erdölmuseum den Abendvortrag: Bakterien als Plastikmüllabfuhr, Referent ist Professor Wolfgang Streit, Leiter des Instituts für Mikrobiologie und Biotechnologie der Universität Hamburg. Können Mikroorganismen zukünftig Mikroplastik fressen und damit aus der Umwelt entfernen? Und wie sieht die Müllabfuhr der Zukunft aus? Was hinter den Mikroorganismen steckt, welche Wirkung sie haben und welche Chancen für die Reduzierung von Nano- und Mikroplastik in unserer Umwelt bestehen wird bei dem Vortrag erklärt. Auch wird erklärt, welchen besonderen Beitrag das Deutsche Erdölmuseum dazu leisten kann. Der Eintritt für den Vortrag beträgt vier Euro, Mitglieder haben freien Eintritt.