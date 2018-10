Abendvortrag

Wietze. Woher kommt Methan? Welche Rolle spielt es für das Klima? Was haben Kühe und Moore damit zu tun? Auf diese und weitere Fragen geht Andreas Sikorski, Präsident des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie, in seinem Vortrag „Natürliche Methanquellen in Niedersachsen: Von der Kuh bis zum Moor“ am Mittwoch, 24. Oktober, um 19 Uhr im Deutschen Erdölmuseum Wietze ein. Er betrachtet das Treibhausgas Methan aus verschiedenen Blickwinkeln und gibt einen Überblick über die Quellen und Senken in Niedersachsen. Darüber hinaus zeigt er Möglichkeiten auf, natürliche Methanemissionen zukünftig besser zu steuern. Der Eintritt für den Vortrag beträgt vier Euro, Mitglieder haben freien Eintritt.