Abendvortrag im Deutschen Erdölmuseum Wietze

Wietze. Einen Abendvortrag im Deutschen Erdölmuseum Wietze gibt es am Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr zum Thema „Salzbergwerke im Aller-Leine-Tal oder: Wie kommt das Salz ins Allertal?“ Referent ist Michael Kosinowski.

Entlang der Aller zwischen Verden und Celle gibt es an vielen Stellen Spuren aus der Zeit des „Kali-Fiebers“ zu finden. Etwa zwischen 1890 und 1925 wurden unter anderem in Groß Häuslingen, Hülsen, Grethem und Steinförde Bergwerke abgeteuft, um das begehrte Kali-Salz abzubauen. Typische Gebäudeformen aus dieser Zeit geben noch heute Zeugnis von der damals florierenden Industrie, die fast völlig aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden ist. Die Bergwerke waren alle auf Salzstöcke angesetzt, die nur wenige hundert Meter unter der Erdoberfläche liegen. Wie auf einer Perlschnur aufgereiht liegen die Salzstöcke im Allertal auf einer tektonischen Störungszone, die in großer Tiefe heute nicht mehr aktiv ist, aber in der geologischen Vergangenheit den Anstoß für den Aufstieg der Salzstöcke gegeben hat. Wie sehen diese Salzstöcke aus und wie war ihre Entwicklung im Verlauf der Erdgeschichte? Was können uns die Resthalden an den ehemaligen Bergwerken heute noch über die Aktivitäten der alten Bergleute verraten? Diese und andere Fragen werden bei dem Vortrag behandelt und machen Appetit auf eine Ex-kursion auf den Spuren des Salzbergbaus im Allertal. Der Eintritt für den Vortrag beträgt vier Euro, Mitglieder haben freien Eintritt.