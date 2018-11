Abendvortrag im Deutschen Erdölmuseum Wietze

Wietze. Einen Abendvortrag gibt es im Deutschen Erdölmuseum Wietze am Mittwoch, 21. November, um 19 Uhr. Thema ist: Was ist eigentlich Grundwasser?

Grundwasser ist das Wasser, das sich in porösen und durchlässigen Schichten im Untergrund befindet. Wie gelangt es dorthin und wie ist seine stoffliche Beschaffenheit? Längst nicht alle Grundwasservorkommen eignen sich zur Gewinnung von Trinkwasser. In Wietze enthält das Grundwasser an einigen Stellen natürlicherweise Erdöl, das ebenso wie hohe Gehalte an Salz das Wasser für eine Nutzung unbrauchbar macht. Auch Erdgas – Methan – kommt lokal in Grundwasser vor: Der brennende Wasserhahn im Film Gasland hat Geschichte gemacht. Es gibt zahllose Gesetze und Richtlinien zum Schutz des Grundwassers, das auch nach der Wasserrahmenrichtlinie der EU als Schutzgut definiert ist. Allerdings bleibt oft außer Acht, dass die geologischen Verhältnisse von Ort zu Ort sehr unterschiedlich sind und es daher „das Grundwasser“ gar nicht gibt. So unterscheiden sich oberflächennahes Grundwasser und Tiefenwasser so stark voneinander, dass die Frage erlaubt ist, ob Tiefenwasser wirklich immer auch Grundwasser ist. Gibt es eine Antwort auf die im Titel aufgeworfene spannende Frage? Der Eintritt für den Vortrag beträgt vier Euro, Mitglieder haben freien Eintritt.