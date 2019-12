Abfallkalender können abgeholt werden

Heidekreis. Die Abfallwirtschaft Heidekreis verteilt auch in diesem Jahr die Abfallkalender nicht mehr mit der Post. Aufgrund der positiven Erfahrungen bleibt die AHK bei einer dezentralen Verteilung ihrer Jahresbroschüren. Sie können ab 16. Dezember wieder bei nachfolgenden Depotstellen abgeholt werden. Zusätzlich stehen die Abfuhrzeiten auch auf der Webseite und in der Abfall-App zur Verfügung, ebenfalls ab 16. Dezember.

Depotstellen Süd: Ahlden: Raiffeisen, Mühlendamm 3; Bad Fallingbostel: Rathaus - Telefonzentrale, Vogteistraße 1; Kreissparkasse, Walsroder Straße 9, Volksbank , Vogteistraße 15, Heidekreis, Vogteistraße 19; Benefeld: Postagentur Galts, Cordinger Straße 2; Bomlitz: Rathaus, Schulstraße 4; KSK, August-Wolff-Straße 7, Postagentur Bartels, August-Wolff-Straße 2; Bothmer: Landbäckerei Marquardt, Alte Dorfstraße 12; Buchholz: Classic Tankstelle, Schwarmstedter Straße 14; Cordingen: Gartenmarkt Hogrefe, Am Breekamp 1; Dorfmark: KSK, Hauptstraße 53; Voba, Hauptstraße 21; Düshorn: KSK, Mühlenstraße 2; Eickeloh: Kindergarten, Am Schulhof 3; Hademstorf: Dit und Dat, Hannoversche Straße 4; Hodenhagen: Rathaus (Bürgerbüro + Steueramt), Bahnhofstraße 30; KSK, Heerstraße 40; Voba, Heerstraße 37; Honerdingen: Wertstoffhof der AHK, Eisenweg 4; Kirchboitzen: KSK, Haus-Nummer 107; Lindwedel: KSK, Am Markt 1; Marklendorf: Grünhagens Hofladen, Im Orth 4; Nordkampen: Landbäckerei Meyer, Haus-Nummer 63; Oerbke: Gemeindefreier Bezirk Osterheide (Bürgerbüro), Gillweg 7; Rethem: Rathaus, Lange Straße 4; Voba, Lange Straße 16; KSK, Amtshauptmann-Jordan-Platz 2; Schwarmstedt: Rathaus, Am Markt 1; KSK, Am Markt 2; Voba, Celler Straße 14; Stellichte: Gärtnerei Barenscheer, Haus-Nummer 42; Walsrode: Bürgerbüro, Lange Straße 22; E-Center, Rudolf-Diesel-Straße 1; KSK, Moorstraße 1; Eisenwaren Völxen, Moorstraße 14; Volksbank, Kirchplatz 1 bis 3.