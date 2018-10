Abfuhrverschiebung

Heidekreis. Aufgrund des Reformationstages am Mittwoch, 31. Oktober, verschieben sich sämtliche Abfuhrtermine in der restlichen Kalenderwoche um einen Tag nach hinten. Das heißt: alle Bio-, Papier- und Restmülltonnen sowie Gelbe Säcke werden jeweils am Folgetag nachgefahren. Die Abfuhränderungen sind bereits im Webkalender und auch in der Abfall-App berücksichtigt.